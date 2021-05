Polizei : Unfallflucht auf Edeka-Parkplatz in Salmtal

Salmtal Auf dem Edeka-Parkplatz in Salmtal ist nach Polizeiangaben am Samstag, 22. Mai, ein grauer BMW-Kombi beschädigt worden. Der Geschädigte stellte seinen Wagen von 17.45 Uhr bis 17.55 Uhr auf dem Parkplatz des Supermarktes in der Straße Neuer Bahnhof ab.