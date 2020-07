Blaulicht : Unfallflucht auf L68 zwischen Nohn und Stroheich

Nohn/Oberehe-Stroheich Ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen LKW mit Kühlaggregat am Anhänger fuhr am Freitag, 24. Juli, gegen 16.20 Uhr auf der L 68 von Stroheich kommend in Fahrtrichtung Nohn. Der andere Unfallbeteiligte befuhr mit seinem LKW die Straße in entgegengesetzter Richtung.