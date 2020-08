Zeugen gesucht : Unfallflucht auf Parkplatz in Hermeskeil

Unfallflucht auf Parkplatz in Hermeskeil

Hermeskeil Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls am Mittwoch auf dem Rewe-Parkplatz in Hermeskeil. Dort ist ein silbernen Opel Insignia beschädigt worden.

Nach bisherigen Ermittlungen hatte der Besitzer seinen Wagen gegen 14.30 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Als er 45 Minuten später zurückgekommen sei, habe er den Schaden bemerkt. In diesem Zeitraum müsste also ein anderer Fahrer vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Schaden verursacht haben und dann geflüchtet sein.

Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 500 Euro. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hermeskeil unter Telefon 06503/91510 oder per Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.