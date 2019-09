Polizei bittet um Hinweise : Unfallflucht auf Prümer Hit-Parkplatz

Prüm Fahrer beschädigt schwarzen Skoda und flüchtet

Zu einer Unfallflucht ist es laut Mitteilung der Polizei am Mittwoch, 11. September, zwischen 10.30 Uhr und 11.05 Uhr auf dem Parkplatz des Hit Marktes in Prüm gekommen. Dabei wurde ein schwarzer Skoda Octavia Kombi vermutlich durch einen anderen Wagen an der linken Fahrzeugfront beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne den Schaden zu melden, sodass ein Strafverfahren eröffnet wurde.