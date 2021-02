Blaulicht : Unfallflucht auf Supermarktparkplatz in Konz

Konz In Konz ist ein Auto auf einem Supermarktparkplatz beschädigt worden.

Wie die Polizei mitteilte, wurde am Samstag zwischen 14.30 Uhr und 15.15 Uhr ein auf dem Parkplatz des Edeka Marktes in Konz-Könen abgestellter blauer Audi A 4 beschädigt, vermutlich beim Ein- oder Ausparken eines bisher unbekannten Fahrzeugs. An Die Beschädigungen, an denen die Polizei gelbe Fremdpartikel sichern konnte, befinden sich im hinteren Bereich der Beifahrerseite. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen, Hinweise an die Polizei Saarburg, 06581/9155-0, pisaarburg@polizei.rlp.de.