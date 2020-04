Blaulicht : Rangiert, geschrammt, abgehauen

Trier Die Polizei Trier meldet eine Unfallflucht aus dem Parkhaus in der Walramsneustraße.

Der Unfall geschah nach Angaben der Beamten am Dienstag, 7. April, zwischen 9.40 Uhr und 10.10 Uhr im Parkhaus „Hauptmarkt“. Der bislang unbekannte Fahrer berührte vermutlich beim Ein- oder Ausparken in eine oder aus einer Parklücke das rechts daneben geparkte Auto an der hinteren Stoßstange. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von circa 2000 Euro.