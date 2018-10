später lesen Polizei Unfallflucht: Außenspiegel beschädigt und weitergefahren Teilen

Bei einem parkenden VW Golf wurde zwischen Samstag, 18 Uhr und Sonntag, 15 Uhr in der Speicherer Straße in Bitburg in Höhe des Hauses Nummer drei ein Außenspiegel beschädigt. Der Schaden entstand vermutlich beim Vorbeifahren eines anderen Fahrzeugs.