Polizei sucht Zeugen : Fahrer touchiert geparkten Wagen in Trier-Irsch und flüchtet vom Unfallort

Fahrer touchiert geparkten Wagen in Trier-Irsch und flüchtet vom Unfallort

Trier Ein im Ahornweg in Trier-Irsch geparkter Wagen ist laut Polizei von einem anderen Fahrzeug beschädigt worden. Das Auto der Marke Skoda habe zwischen Dienstag, 6. Oktober, 16.15 Uhr, und Mittwoch, 7. Oktober, vor einer Garage gestanden.

Der Verursacher habe höchstwahrscheinlich vor Ort in einem Wendehammer mit seinem Fahrzeug rangiert und dabei den geparkten Skoda touchiert. Am Wagen des Verursachers könnte laut Polizei ein Schaden an der linken oder rechten Fahrzeugseite entstanden sein.