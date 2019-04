Ihr Name

Der LKW-Fahrer, der die Vorfahrt des Autofahrers missachtet hat, setzte seinen Weg nach dem Zusammenstoß einfach fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen.

Hinweise an die Inspektion Prüm, Telefon 06551/9420, oder per E-Mail an pipruem@polizei.rlp.de