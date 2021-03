Polizei : Unfallflucht: Zeugen gesucht

Bernkastel-Kues Die Polizei sucht Zeugen für eine Unfallflucht am Donnerstag zwischen 10.50 und 11.45 Uhr im Karl-Binz-Weg in Bernkastel-Kues. Ein am rechten Fahrbahnrand geparkter, schwarzer PKW wurde von einem anderen Verkehrsteilnehmer erheblich beschädigt.

