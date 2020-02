Unfallflucht in Bitburg: Autofahrer beschädigt Verkehrsschild

Bitburg Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls am Samstagmorgen in Bitburg. Verdächtig ist demnach der Fahrer eines blauen Lieferwagens.

Nach bisherigen Ermittlungen passierte der Unfall gegen 8 Uhr in der Straße Am Markt in Höhe der Aral-Tankstelle. Ein blauer Transporter, vermutlich ein VW, mit Bitburger Kennzeichen sei gegen ein Schild auf einer Verkehrsinsel gestoßen. Der Fahrer habe seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um den Schaden zu kümmern.