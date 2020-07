Nicht nur Kratzer : Unfallflucht in Briedel - Unbekannter beschädigt parkendes Fahrzeug

Unfallflucht in Briedel - Unbekannter beschädigt parkendes Fahrzeug

Briedel Unfallflucht in Briedel: Dort hat ein Fahrer mit seinem Auto bei einem anderen Fahrzeug die Tür beschädigt und weitere Kratzer verursacht. Die Polizei sucht Zeugen.

Auf dem Parkplatz unterhalb der B 53 in Briedel wurde am Freitag, 17. Juli, in der Zeit zwischen 6.45 Uhr und 16.45 Uhr, ein geparkter Pkw beschädigt.