Polizei : Unfallflucht in der Graf-Siegfried-Straße in Saarburg

Unfallflucht in der Graf-Siegfried-Straße in Saarburg

Die Polizei sucht nach einer Fahrerflucht in Saarburg Zeugen.

In der Graf-Siegfried-Straße in Saarburg ist es zwischen Mittwoch, 12. Mai, 16 Uhr, und Sonntag, 16. Mai, 15 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht in Höhe des Anwesens Nummer 89 gekommen. Dabei ist laut Polizei ein unbekanntes Fahrzeug vermutlich mit der rechten Heckseite eines weißen Hyundai i20 kollidiert, der ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt gewesen ist.