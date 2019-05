Polizei : Auto geschrammt und weggefahren

Bitburg (red) Ein silberfarbener BMW, der in der Mötscher Straße in Bitburg in Höhe der Hausnummer 10 parkte, wurde in der Zeit zwischen Sonntag, 12 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, durch einen anderen Verkehrsteilnehmer an der Beifahrerseite beschädigt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.