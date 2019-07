Polizei sucht Zeugen : Unfallflucht in der Ostallee

Trier Die Polizei Trier sucht nach einem Unfallverursacher, der auf der Ostallee ein anderes Fahrzeug gestreift und beschädigt hat.

(red) Nach Darstellung der Ermittler ereignete sich der Unfall am Dienstag, 23. Juli, gegen 16:45 Uhr in der Ostallee in Fahrtrichtung Bahnhof in Trier. Die Fahrerin eines schwarzen VW Tiguan wartete im Kreuzungsbereich auf der Linksabbiegespur zur Mustorstraße an der Rotlicht zeigenden Ampel. Als diese auf grün umschaltete, beabsichtigte sie, nach links abzubiegen.