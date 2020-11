Verkehrsdelikte : Fahrer beschädigt Grundstückszaun

Die Polizei Daun bittet um Hinweise auf Unfallflucht in der Prümer Straße

Der Fahrer eines noch unbekannten Fahrzeugs hat in Daun, in der Prümer Straße, in Höhe der Baustelle der Mehrfamilienhäuser, im Zeitraum vom Montag, 2. November, 16 bis 17 Uhr, vermutlich beim Wenden den einen Grundstückszaun beschädigt. Das teilt die Polzei am Mittwoch mit. Anschließend ist er weggefahren, ohne sich als Verursacher des Schadens zu melden.