Polizei : Unfallflucht in der Saarstraße: Polizei sucht Zeugen

Foto: TV/Florian Blaes

Trier (red) Zu einer Unfallflucht ist es am Sonntag, 27. Dezember um 17 Uhr in Trier gekommen. In Höhe der Saarstraße 41 touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer in einem hellgrauen Kombi einen am rechten Fahrbahnrand geparkten schwarzen 1er BMW.

Dabei beschädigte der Fahrer den linken Außenspiegel.

Nach Angaben des Geschädigten befanden sich hinter dem flüchtigenden Autofahrer drei bis vier weitere Wagen, die möglicherweise den Unfal beobachten könnten.