Unfallflucht in Gerolstein: Polizei sucht Zeugen

Zudem wurde zwischen 11 und 11.10 Uhr der Wagen einer 39-Jährigen, der auf dem Parkplatz des Edeka-Markts in der Sarresdorfer Straße abgestellt war, von einem anderen Auto beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Darüber hinaus beschädigte ein 83-Jähriger am Freitag zwischen 11.30 und 12 Uhr beim Rangieren den 55-Jährigen in der Hauptstraße in Gerolstein.

Hinweise zu den Fällen von Unfallflucht erbittet die Polizei Daun unter Telefon 06592/96260.