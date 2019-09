Polizei : Unfallflucht in Gerolstein

Gerolstein Ein unbekannter Autofahrer hat Samstagnacht, 14. September, das Fahrzeug eines 20-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Daun vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Es stand laut Polizeiangaben an der Hauptstraße in Gerolstein in Höhe des Parkplatzes „Normal-Uhr“.

Dort abgestellt hatte es der Geschädigte zwischen 21.30 Uhr und 22.30 Uhr.