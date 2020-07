Blaulicht : Unfallflucht in Gillenfeld

Gillenfeld Ein roter Traktor hat ein Wohnhaus beschädigt.

(red/hpl) Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem roten Traktor am Freitag, 10. Juli, gegen 12 Uhr, die Schulstraße in Gillenfeld von der Brunnenstraße kommend in Richtung Schule. In Höhe der Hausnummer 6 stieß der Traktor in einem Fahrbahnengpass gegen ein Wohnhaus und beschädigte dieses. Der Traktorfahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Hinweise an die Polizeiinspektion Daun, Telefon 06592/96260