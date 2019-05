Fahrerflucht : Unfallflucht: Polizei sucht Zeugen

Gransdorf In Gransdorf ist am Freitag ein Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen und hat ein parkendes Auto beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Fahrer eines grauen Seat Ibiza (älteres Baujahr) hat am Freitag gegen 21.20 Uhr in der Oberstraße in Gransdorf ein parkendes Fahrzeug beschädigt. Laut Polizei kam das Auto aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und ist nach dem Zusammenprall weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Das flüchtige Fahrzeug müsste im Frontbereich links beschädigt sein. Nach Zeugenaussage hatte der Seat kein regionales Kfz-Kennzeichen, sondern ein Kennzeichen mit den Anfangsbuchstaben KA- (für Karlsruhe).