Polizei bittet um Hinweise Unfallflucht in Großlangenfeld und Wittlich

Beim zweiten Unfall hat der Autofahrer seinen VW Transporter laut den Behörden ganz ordnungsgemäß an der Straße abgestellt. Das schützte ihn allerdings nicht davor, dass jemand am Montag, 27. Mai, gegen 14 Uhr in seinen Wagen in der Straße „Im Langenfeld“ in Großlangenfeld fuhr. Der Unfallverursacher sei danach geflohen, wie die Polizei berichtet. Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Prüm unter der 06551/9420 zu melden.