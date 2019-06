Großlittgen Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht in Großlittgen

Ein schwarzer Mercedes-Benz ist am Samstag, in der Zeit zwischen 14.40 Uhr und 16.20 Uhr, im Carlsweg in Großlittgen im Frontbereich links beschädigt worden, wie die Polizei am Montag mitteilt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.