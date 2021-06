Polizei : Unfallflucht in Gutenthal – Frau leicht verletzt

Gutenthal (red) Eine 68-jährige Frau wurde laut Polizei am Donnerstagvormittag in Gutenthal von dem Fahrer eines dunklen SUV leicht angefahren und verletzt. Der Fahrer habe seine Fahrt in Richtung B327 fortgesetzt, ohne anzuhalten, heißt es.

Eine 68-jährige Frau hat am Donnerstag auf einem Grundstück an der Dorfstraße in Gutenthal den Rasen gemäht. Hierbei geriet sie laut Polizei offenbar mit einem Schritt rückwärts auf die Fahrbahn der Straße. Just in diesem Moment, also gegen 10.20 Uhr, habe ein vorbeifahrender dunkler SUV die Frau leicht gestreift. Der Fahrer setzte seine Fahrt laut Polizei anschließend Richtung B327 fort, ohne anzuhalten. Die Frau habe sich leicht am linken Unterschenkel verletzt. Das DRK hat die Verletzungen vor Ort versorgt.