Blaulicht : Unfallflucht in Hermeskeil: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei ermittelt in einem Fall von Fahrerflucht in der St.-Josef-Straße in Hermeskeil. Ein Unbekannter hat offenbar mit seinem Fahrzeug einen Mülleimer und einen Absperrpfosten beschädigt.

Am Montag um 9 Uhr wurden Abriebspuren an einem Mülleimer und einem Absperrpfosten festgestellt, die sich unmittelbar neben der Ampel gegenüber der Apotheke in der St.-Josef-Straße befinden.