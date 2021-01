Die Polizei bittet im Hinweise : LKW-Fahrer rammt Auto und flüchtet

Foto: TV/Klaus Kimmling

Hermeskeil (red) Ein Unfall mit Fahrerflucht hat sich laut Polizei am Mittwoch, 13. Januar, am Kirmesplatz (Neuer Markt) in Hermeskeil ereignet. Ein LKW-Fahrer habe beim Ausfahren von besagtem Platz in die Klosterstraße in Richtung Kloster einen dort ordnungsgemäß parkenden PKW mit seinem Fahrzeug erheblich am Heck beschädigt.

Anschließend sei Führer des Lasters unerlaubt einfach weitergefahren.

Zeugenhinweise zum Verursacher erbittet die Polizei Hermeskeil unter Telefon 06503/91510.

(red)