Unfallflucht : Beim Überholen entgegenkommendes Auto gestreift

Longkamp Bei Longkamp hat ein Auto bei einem Überholmanöver einen anderen Wagen gestreift. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und sucht Zeugen.

Nach Angaben der Polizei Bernkastel-Kues kam es am Freitag gegen 12.55 Uhr im Bereich der "alten" B 50 zwischen Longkamp und Hinzerather Kreisel zu dem Vorfall. Ein aus dem Hunsrück kommendes Auto scherte plötzlich hinter einen LKW aus auf die Gegenfahrbahn und touchierte dort einen entgegenkommenden weißen VW Polo. Der Unfallverursacher in einem vermutlich braunen SUV fuhr einfach weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei Bernkastel sucht Zeugen. Hinweise an die Polizeiinspektion, 06531/95270.