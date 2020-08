Unfallflucht : Wohnmobil beschädigt Blumenkübel

SYMBOLBILD - 27.07.2015, Niedersachsen, Osnabrück: Ein Blaulicht leuchtet am auf dem Dach eines Polizeiwagens. (zu dpa: «Rechtschreibung hohe Hürde für Traumberuf Polizist") Foto: Friso Gentsch/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Friso Gentsch

Mehren Der Fahrer eines Wohnmobils hat am Samstag um 13.20 Uhr am Zuckerberg in Mehren beim Rangieren einen Blumenkübel beschädigt und ist dann weitergefahren. Da ein Zeuge den Vorgang beobachtet hatte, konnte der Schadensverursacher schnell ermittelt werden.