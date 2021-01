Polizei : Unfallflucht in Neuerburg - Polizei sucht Zeugen

Zeugen für eine Unfallflucht in Neuerburg sucht die Polizei. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag.

Auf dem Parkplatz Am Heckingshof in der Tränkstraße in Neuerburg ist am Dienstag zwischen 8.30 und 13 Uhr ein abgestellter roter Audi A1 beschädigt worden. Nach Spurenlage müsse es sich um einen schwarzen PKW handeln, der den Audi vermutlich beim Ausparken streifte und beschädigte, so die Polizei. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.