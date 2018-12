Unbekannter beschädigt BMW und flüchtet

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Fall von Unfallflucht in Neumagen-Dhron am Montag. Ein in der Moselstraße in Neumagen, Einmündung Poststraße, abgestellter BMW ist an der Stoßstange beschädigt worden, wie die Polizei jetzt mitteilte. Der Unfallverursacher stieß vermutlich beim Rückwärtsfahren oder Rangieren mit seinem Wagen gegen den BMW. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den hohen Sachschaden zu kümmern.

Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues unter

Telefon 06531/95270

(red)