Straßenverkehr : Unfallflucht in Osburg - Polizei sucht Zeugen

Osburg Die Polizei ermittelt nach einer Verkehrsunfallflucht in Osburg.

Am Dienstagabend ereignete sich in der Trierer Straße in Osburg gegen 20.50 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Am Ortseingang wurde ein Warnschild einer Verkehrsinsel (Fahrbahnverengung) umgefahren und mitsamt der Betonverankerung herausgerissen. Bei dem Fahrzeug könnte es sich nach Polizeiangaben um einen PKW der Marke VW handeln, der durch den Unfall erheblich im Frontbereich beschädigt sein dürfte. Der Fahrer flüchtete vermutlich in Richtung Ortsmitte.