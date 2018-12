Unfallflucht in der Prümer Wandalbertstraße

Ein Fall von Unfallflucht hat sich am Mittwoch, 19. Dezember, in der Zeit zwischen 10.50 Uhr und 12.50 Uhr ereignet. Wie die Polizei mitteilte ist ein in der Prümer Wandalbertstraße (Schulzentrum) abgestelltes Fahrzeug durch einen bislang unbekannten Fahrer vermutlich beim Rangieren zum Ausparken beschädigt worden. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm in Verbindung zu setzen.

(red)