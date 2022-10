Blaulicht : Autofahrer prallt gegen Hauswand und flüchtet

Ralingen Ein Auto ist in Ralingen gegen ein Haus gefahren. Der Fahrer suchte danach - offenbar mit einem Audi - das Weite.

Wie die Polizei mitteilte, hörte am Freitagabend eine Anwohnerin der Jakobstraße in Ralingen gegen 21.45 Uhr erst einen lauten Knall und dann ein davonfahrendes Fahrzeug. Es stellte sich heraus, dass ein Auto beim Befahren der Jakobstraße aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen war und gegen zwei einbetonierte Blumenkübeln und eine Hauswand prallte. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei stellte an der Unfallstelle Teile einer Frontstoßstange sicher, die aller Wahrscheinlichkeit nach von einem Audi S-Line stammen dürften. Somit dürfte das Auto im Frontbereich nicht unerheblich beschädigt worden sein. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und/oder zum Unfallverursacher machen können. Hinweise an die Polizeiinspektion Trier, 0651/9779-5210.