Blaulicht : Fahrer flüchtet nach Unfall

Saarburg Die Polizei Saarburg sucht seit Samstag einen Autofahrer, der nach einer Kollision türmte.

Der Unfall, teilt die Polizei Saarburg mit, habe sich am Samstag zwischen 14.40 Uhr und 15 Uhr ereignet, auf dem Parkplatz des Rewe-Centers in der Straße Am Leukbach.