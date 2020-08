Polizei : Unfallflucht in Schönecken

Foto: TV/Frank Göbel

Schönecken (red) Ein in der Schlenckerstraße in Schönecken am Straßenrand geparkter PKW ist zwischen Samstag, 22. August, 11.30 Uhr, und Montag, 24. August, 7.45 Uhr, laut Polizei von einem anderen Fahrzeug beschädigt worden.

