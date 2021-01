Schweich-Issel : Unfallflucht: Beschädigtes Auto muss abgeschleppt werden

Schweich-Issel Unfallflucht beging der noch unbekannte Kraftfahrer, der am Freitag (29. Januar) in der Schweicher Straße in Schweich-Issel einen am Fahrbahnrand geparkten weißen Ford Fiesta gerammt hat. Laut Polizeibericht liegt die Unfallzeit zwischen 15.15 und 16.30 Uhr.

Der Kleinwagen wurde am Heck so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.