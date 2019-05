Polizei : Unfallflucht in Schweich: Polizei sucht Zeugen

Schweich Ein Autofahrer hat auf dem Parkplatz am Ermesgraben in Schweich Fahrerflucht begangen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein schwarzes Auto streifte beim Befahren des Fahrweges zwischen den Parkbuchten einen rückwärts ausparkenden VW Polo. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am Donnerstag, 16. Mai, gegen 14.55 Uhr auf dem Parkplatz am Ermesgraben in Schweich, in der Nähe des DM-Marktes.