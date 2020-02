Blaulicht : Unfallflucht in Schweich – Polizei sucht Zeugen

Foto: TV/Klaus Kimmling

Schweich Ein in einer Parkbucht in der Oberstiftstraße in Schweich geparkter roter VW-Golf wurde in der Zeit von Rosenmontag, 24. Februar, 12 Uhr, bis Fastnachtdienstag, 25. Februar, 9 Uhr, von einem bislang unbekannten Fahrzeug an der vorderen Stoßstange beschädigt.

Beim Unfallverursacher könnte es sich eventuell um den Fahrer eines Fastnachtsgespanns handeln. Im Tatzeitraum stellte sich in der Oberstiftstraße der Schweicher Rosenmontagszug auf.