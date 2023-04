Ausweichmanöver Beinahe-Frontalcrash bei Schweich - Unfallverursacher flüchtet

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Freitagmorgen gegen 9.40 Uhr auf der L141, zwischen dem Industriepark Region Trier (Föhren) und Schweich beinahe zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos. Eines der Fahrzeuge, das die Strecke in Richtung Schweich befuhr, kam in einer Linkskurve auf die Gegenspur. Der Fahrer des entgegenkommenden Wagens musste ausweichen und kam mit seinem Auto letztlich im Straßengraben zum Stillstand. Bei dem Unfall entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Nach Polizeiangaben handelt es sich bei seinem Wagen um einen älteren anthrazitfarben Opel Astra mit polnischem Kennzeichen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Polizei Schweich, 06502/91570.