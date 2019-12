Polizei : Unfallflucht: Zeugen gesucht

Foto: TV/Frank Göbel

Stadtkyll (red) In der Hauptstraße in Stadtkyll hat es am Freitag gegen 17.30 Uhr einen Unfall gegeben. Laut Polizei ist es in Höhe der Kirche zu einer Spiegelkollision zwischen zwei Autos gekommen. Der Unfallverursacher entfernte sich mit seinem vermutlich schwarzen VW, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

