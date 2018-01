später lesen Polizei Mit Auto kollidiert und einfach weitergefahren Teilen

Ein in der Trittenheimer Moselweinstraße geparktes weißes Audi Cabriolet ist laut Polizei von einem unbekannten Autofahrer am linken Außenspiegel stark beschädigt worden. Der Unfall mit Fahrerflucht habe sich am Freitagabend in der Zeit zwischen 17.40 und 20.20 Uhr ereignet. Ersten Feststellungen zufolge sei der Unfallverursacher mit dem Außenspiegel seines PKW gegen den geparkten Wagen gestoßen, als er vermutlich aus Richtung Neumagen-Dhron unterwegs gewesen sei. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.