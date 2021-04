Die Polizei bittet um Hinweise : Unfallflucht in Waldrach: Polizei sucht Zeugen

Waldrach Mögliche Zeugen einer Unfalflucht in Waldrach werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schweich zu melden. In der Nacht von Dienstag, 13. April, auf Mittwoch, 14. April, kam es laut Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht in der Trierer Straße in Waldrach, Höhe Ortsausgang in Fahrtrichtung Kasel.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen habe ein PKW Mercedes-Benz, C-Klasse, Farbe Weiß, die Trierer Straße in Fahrtrichtung Kasel befahren, sei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und über mehrere neben der Fahrbahn liegende größere Steine gefahren.