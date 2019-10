Unfallflucht : Einkaufswagen gegen Schweizer Tesla

Wittlich Auf dem Parkplatz des Kaufhauses Bungert in Wittlich ist am Samstag laut Polizei ein Auto der Marke Tesla beschädigt worden.

Offenbar mit einem Einkaufswagen ist ein Unbekannter am Samstag, 12. Oktober, zwischen 16.30 Uhr und 18 Uhr auf dem Bungert-Parkplatz in Wittlich gegen einen grauen Wagen der Marke Tesla gestoßen. Das Auto mit Schweizer Kennzeichen wurde dabei laut Polizeibericht am vorderen linken Kotflügel beschädigt. Der Unfallverursacher verließ den Parkplatz, ohne sich um den Schaden zu kümmern.