Unfallflucht in Wittlich und in Dreis

Gleich zwei Mal kam es am Donnerstag zu Unfallfluchten, meldet die Polizei in Wittlich. Gegen 13.25 Uhr stellte eine Frau ihren Wagen auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Römerstraße in Wittlich ab.

Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass ihr Fahrzeug im vorderen linken Bereich beschädigt worden war. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer dürfte beim Ein- oder Ausparken gegen das Fahrzeug der Geschädigten gestoßen sein.

Am selben Tag fuhr gegen 17.45 Uhr befuhr ein Lastkraftwagen die Landstraße 141 im Bereich der Ortslage von Dreis in Fahrtrichtung Wittlich.

Aufgrund mangelnder Sicherung der Ladung fielen Teile der Ladung vom Lastkraftwagen und beschädigten das dahinter fahrende Fahrzeug.

Obwohl der Geschädigte noch versuchte den Verursacher auf den Unfall aufmerksam zu machen, entfernte sich dieser von der Unfallstelle.

Hinweise zur Tat werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571/9260 erbeten.