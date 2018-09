später lesen Polizei Unfallflucht in Wittlicher Straße Teilen

Twittern

Teilen



(red) Ein Unfall hat sich am Dienstag in der Wittlicher Straße ereignet. Zwischen 7.30 und 9.30 Uhr wurde ein Außenspiegel an einem schwarzen VW Golf beschädigt, der am Fahrbahnrand in Höhe Haus Nummer 32 abgestellt worden war.