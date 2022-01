Blaulicht : Unfallflucht mit 2 Promille: Fahrerin beschädigt fremdes Auto und fährt weiter

Birresborn Erst Auto beschädigt, dann weitergefahren. Dank eines Zeugenhinweises konnte die Polizei die Flüchtige finden. Sie war stark alkoholisiert.

Eine 39 Jahre alte Autofahrerin war mit ihrem Auto am Mittwoch, 26. Januar, unterwegs in Birresborn in Richtung Mürlenbach. In der Gerolsteiner Straße stand ein abgestelltes Auto am Fahrbahnrand. Beim Vorbeifahren streifte die 39-Jährige mit ihrem rechten Außenspiegel den linken Außenspiegel des geparkten Autos. Der wurde dabei beschädigt. Das meldet die Polizeiinspektion Wittlich.