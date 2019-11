Polizei : Unfallflucht nach Beinahe-Kollision auf der L 10

Hillesheim/Oberbettingen Ein 24-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Gerolstein war am Sonntag, 3. November, gegen 16.30 Uhr auf der L 10 in Richtung Hillesheim unterwegs. Er geriet auf den Grünstreifen, als er in einer Linkskurve einem Fahrer auswich, der ihm in einem dunklen Pkw aus Richtung Oberbettingen auf seiner Fahrbahn entgegenkam.

Der 24-Jährige kam mit seinem Auto ins Schleudern. Nach Polizeiangaben blieb der Fahrer unverletzt. Ein Zeuge beobachte den Unfall. Der Fahrer des dunklen Pkw konnte bislang nicht ermittelt werden.