Unfallflucht nach gefährlichem Überholmanöver

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht.

Am frühen Montagabend kam es gegen 17.45 Uhr zu einem Unfall mit mehreren Beteiligten auf der K 41 von Bullay in Fahrtrichtung Neef. Ein bislang unbekannter Autofahrer überholte nach Polizeiangaben trotz Gegenverkehrs eine größere Fahrzeuggruppe. Beim Wiedereinscheren kam es zu einem Auffahrunfall. Ein Mensch wurde dabei leicht verletzt und zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An zwei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Unfall hätte nach Polizeiangaben durch die rücksichtslose Fahrweise weitaus schlimmere Konsequenzen haben können. Im Anschluss an den Unfall entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne den Verletzten zu helfen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können. Es soll sich bei demgesuchten Auto höchstwahrscheinlich um einen blauen Ford mit „COC“ Kennzeichen handeln. Hinweise an die Polizeiinspektion Zell, Telefon 06542/98670.