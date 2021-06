Fahrerflucht : Fahrer beschädigt Straßenlampe und flüchtet

Prüm Ein bisher unbekannter Fahrer hat mit seinem Auto am Dienstag gegen 11.20 Uhr am Hahnplatz in Prüm eine Straßenbleuchtung, ‚die am Fahrbahnrand der Kreisverkehrseinfahrt zum Fuhrweg steht, beschädigt.

. Der Fahrer entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Die Straßenbeleuchtung wurde erheblich beschädigt.