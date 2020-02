Prüm Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls am Montag in der Prümer Hahnstraße. Der Verursacher ist geflüchtet.

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls am Montag in der Prümer Hahnstraße. Gegen 16 Uhr hat dort ein Fahrer in Höhe der Kreissparkasse beim Vorbeifahren ein geparktes Auto gestreift und am Spiegel getroffen. Der Unfallver­ursacher fuhr einfach weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.